Festnahme nach Flucht vor der Polizei

Nr. 1943

In Gropiusstadt nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und mit seinem Wagen geflüchtet war.

Gegen 3.35 Uhr fiel der Besatzung eines Einsatzwagens in der Marienfelder Chaussee ein VW wegen seiner auffällig rasanten Fahrweise auf. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und signalisierten ihm dieses. Der Fahrer bemerkte die Polizeikräfte, statt jedoch anzuhalten, beschleunigte er seinen Wagen stark. Sein Fluchtversuch, bei dem er nach Angaben der ihm folgenden Einsatzkräfte durchgängig mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mindestens einmal eine rot abstrahlende Ampel ignoriert hatte, endeten in der Severingstraße. Dort stoppte der Mann das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß, konnte jedoch wenig später von den Polizeikräften auf einem Parkplatz festgenommen werden. Der 22-Jährige, der auch der Halter des Fahrzeugs ist, stritt die Fahrt ab, konnte von den Polizeikräften jedoch zweifelsfrei wiedererkannt werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dauern an.