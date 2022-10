Festnahme nach Einbruch

Nr. 1935

Polizeieinsatzkräfte nahmen heute früh einen mutmaßlichen Einbrecher in Westend fest. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Zeugen gegen 3.30 Uhr auf einen Einbruch in einen Spätkauf am Spandauer Damm aufmerksam und alarmierten die Polizei. Zwei Männer sollen in diesem Zusammenhang auf augenscheinlich Fahrrädern geflüchtet sein. Noch in der Nähe des Tatortes stoppten die alarmierten Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen auf einem E-Bike, um ihn zu überprüfen. Als sie aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, flüchtete der Mann jedoch auf dem Zweirad. An der Kreuzung Knobelsdorffstraße/ Platanenallee/ Soorstraße stellte sich ein Zivilfahrzeug der Polizei quer zur Fahrtrichtung auf, um eine weitere Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern. Dabei kam es zum Unfall, wodurch der 37-jährige Tatverdächtige schwere Verletzungen an der Schulter erlitt und zur Behandlung in ein Krankenhaus kam. Da das E-Bike wegen eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war, stellten es die Einsatzkräfte sicher. Der 37-Jährige hatte zudem noch einen Rucksack dabei, in welchem unter anderem mutmaßliche Drogen, teilweise verpackt in mehreren Kunststoffverpackungen, entdeckt wurden. Diese wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem noch flüchtigen, mutmaßlichen Mittäter, dauern an.