Brennendes Fahrzeug

Nr. 1929

Bisher Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Alt-Hohenschönhausen an. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Passant gegen 18.15 Uhr einen brennenden Pkw auf dem Orankeweg und alarmierte die Feuerwehr. Die eintreffenden Einsatzkräfte löschten die Flammen, das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Ein unmittelbar daneben abgestellter Roller wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.