Volksverhetzende Äußerung nahe einer Botschaft

Nr. 1925

Heute Vormittag soll sich ein Mann in Schmargendorf volksverhetzend geäußert haben. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt ein Mann auf einem Fahrrad gegen 8.50 Uhr vor der Botschaft des Staates Israel in der Auguste-Viktoria-Straße an und schaute auf sein Handy. Sicherheitskräfte des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin sprachen ihn daraufhin an und forderten ihn zum Verlassen des dortigen Sicherheitsbereiches auf. Der Mann soll sich daraufhin erbost gezeigt und schließlich beim Davonfahren volksverhetzend geäußert haben. Er entkam. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.