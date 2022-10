E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1919

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Mitte alarmiert. Gegen 20.40 Uhr soll eine 41-jährige Fahrerin eines E-Scooters an der Kreuzung Bernauer Ecke Wolliner Straße eine rote Ampel überfahren haben. Es kam dann zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 78-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß soll die E-Scooter-Fahrerin etwa fünfeinhalb Meter weit geschleudert worden sein und blieb zunächst auf der Fahrbahn der Bernauer Straße liegen. Sie konnte sich jedoch kriechend eigenständig zum Gehweg bewegen, wo herbeigerufene Rettungskräfte sie erstversorgten. Die Frau gab an, dass sie zuvor Alkohol und Marihuana konsumiert habe. Sie wurde mit multiplen Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).