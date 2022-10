Brandstiftung an Kraftfahrzeugen

Nr. 1918

Zu einer mutmaßlichen Brandstiftung alarmierte ein Zeuge in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr nach Moabit. Gegen 2.30 Uhr bemerkte der Taxifahrer während der Fahrt in der Straße Alt-Moabit einen brennenden Personenkraftwagen am rechten Fahrbahnrand und alarmierte die Brandbekämpfer. Diese bemerkten während der Löscharbeiten drei weitere in Flammen stehende Fahrzeuge, die ungefähr 50 Meter weiter entfernt parkten und löschten diese Brände ebenfalls. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass ein oder mehrere unbekannte Täter die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt hatten. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeieinsatzkräfte die Straße Alt-Moabit zwischen Spener- und Paulstraße vollständig. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.