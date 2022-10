Wettbüro überfallen

Nr. 1916

Zwei Männer überfielen heute Vormittag in Schöneberg die Filiale einer Firma für Wetten und Spielautomaten. Nach Angaben des 42-jährigen Mitarbeiters betraten gegen 11.10 Uhr zwei maskierte Männer das Geschäft in der Hauptstraße und hielten ihm ein Messer vor. Dann sollen die Männer den Tresenbereich durchsucht, den Angestellten in einen Nebenraum gedrängt und ihn aufgefordert haben, einen Geldschrank zu öffnen. Als der 42-Jährige der Aufforderung nicht sofort nachkam, soll er durch die Angreifer getreten und mit Reizgas besprüht worden sein. Abschließend sperrte das Duo den Mitarbeiter in einen der hinteren Räume ein und flüchtete mit Geld aus der Kasse und dem Geldschrank in unbekannte Richtung. Bewohner des Hauses alarmierten die Polizei, nachdem sich der 42-Jährige an einem rückseitig gelegenen Fenster bemerkbar machen konnte. Er erlitt Reizungen im Gesicht und klagte über Schmerzen in Bereich des Rückens. Er wurde durch Rettungskräfte am Ort ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.