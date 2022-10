Streit endet tödlich – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ein Mann, der gestern Nachmittag in Schöneberg lebensgefährlich verletzt wurde, ist heute Morgen in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach Angaben von Zeugen geriet gestern gegen 14.30 Uhr der nun Verstorbene mit einem unbekannt gebliebenen Mann aus bislang unbekannten Gründen auf dem Gehweg der Zietenstraße zunächst in einen lautstarken Streit, in dessen Folge der Unbekannte dem 35-jährigen Mann eine stark blutende Stichverletzung zufügte und anschließend in Richtung Bülowstraße flüchtete. Passanten leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde und heute Morgen verstarb. Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die weiteren Ermittlungen übernommen.