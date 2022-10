Brand im Keller gelegt

Nr. 1911

In der vergangenen Nacht brannte es in einem Keller in Staaken. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Anwohner der Maulbeerallee gegen 2.15 Uhr Brandgeruch aus dem Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Feuer wurde durch die alarmierten Brandbekämpfer gelöscht. Durch die Hitzeeinwirkung wurden Versorgungsleitungen des Wohnhauses beschädigt. Eine 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch das Einatmen des entstandenen Rauches und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.