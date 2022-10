Ein Verletzter nach Auseinandersetzung

Nr. 1908

In Buch wurde im Zuge eines Streits in der vergangenen Nacht ein Mann schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten zwei Männer im Alter von 35 und 45 Jahren gegen 1.15 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in der Straße Am Sandhaus in einen Streit. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Jüngere von dem Älteren mit einem Gegenstand schwer am Kopf und an einem Arm verletzt worden sein soll. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der 45-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.