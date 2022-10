Auto mit Straßenbahn kollidiert

Nr. 1906

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es gestern Nachmittag in Weißensee. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 59-Jähriger kurz nach 16 Uhr mit seinem Wagen in der Greifswalder Straße unterwegs und wollte nach links in die Lehderstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einer Tram zusammen, die geradeaus in Richtung Berliner Allee fuhr. Bei der Kollision wurde der Autofahrer in seinem Wagen einige Meter über die Gleise geschoben, eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus und wurde mit einem Knochenbruch am Oberkörper stationär aufgenommen. Die 50 Jahre alte Zugführerin sowie Fahrgäste wurden nicht verletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.