Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1905

Bei einem Verkehrsunfall in Britz wurde gestern Vormittag ein Fußgänger schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen soll der 68-Jährige kurz vor 10 Uhr die Fahrbahn der Gutschmidtstraße betreten haben. Ein 19-jähriger Autofahrer, der in Richtung Buckower Damm unterwegs war, erfasste den Mann trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung. Der Senior sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, prallte auf den Asphalt und erlitt innere sowie Gesichtsverletzungen. Er kam zur stationären Versorgung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.