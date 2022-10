Polizei Berlin hat eine neue Pressesprecherin

Nr. 1903

Kriminaloberrätin Beate Ostertag ist die neue Pressesprecherin der Polizei Berlin. Sie folgt auf Polizeidirektor Thilo Cablitz, der nach über vier Jahren in diesem Amt eine andere Aufgabe übernehmen wird.

Frau Ostertag nahm 1993 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. Nach ersten dienstlichen Erfahrungen in der Polizeidirektion 2 wechselte sie 1998 in das Landeskriminalamt der Polizei Berlin. Dort war sie in operativen und sachbearbeitenden Dienststellen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung eingesetzt, als Ermittlerin und Auswerterin im Islamismusdezernat des Polizeilichen Staatsschutzes tätig und im Stab des LKA mit der strategischen Planung der stadtweiten Kriminalitätsbekämpfung befasst. 2014 qualifizierte sich Frau Ostertag für den Aufstieg in den höheren Dienst. Nach Abschluss ihres Masterstudiums wurde sie 2016 Dezernentin des Morddezernats, war Mitglied der Nachbereitungskommission für den Anschlag am Breitscheidplatz und arbeitete ab Herbst 2017 für ein Jahr in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Danach bestimmte die Clankriminalität ihren beruflichen Alltag. Frau Ostertag wirkte am landesinternen sowie bundesweiten Aufbau von Koordinierungsstellen und Kooperationen zur Bekämpfung der Clankriminalität mit und baute das Zentrum für Analyse und Koordination zur Bekämpfung krimineller Strukturen im LKA Berlin auf. Bevor sie mit dem heutigen Tag die vielfältigen Aufgaben der Pressesprecherin der Polizei Berlin übernimmt, hatte sie zuletzt ab 2020 die Dezernatsleitung des Mobilen Einsatzkommandos Aufklärung/Operative Dienste inne.

Ein Foto der neuen Pressesprecherin ist unter dem folgenden Link verfügbar: https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/polizeipraesidium/polizeipraesidium-stab/pressearbeit/