Fußgängerin von Lastwagen erfasst

Nr. 1902

Bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf wurde gestern Nachmittag eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 43-Jährige kurz nach 16 Uhr die Fahrbahn der Wexstraße an einer Fußgängerfurt bei Grün überquert haben und wurde von dem Lastwagen eines 52-Jährigen erfasst, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls bei Grün von der Bundesallee nach rechts in die Wexstraße abbog. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen am Bein und Oberkörper und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Unfallortes zu Sperrungen, von denen auch eine Buslinie betroffen war. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.