Zusammenstoß mit Linienbus – Mann schwer verletzt

Nr. 1900

In Karlshorst stieß ein Auto gestern Abend mit einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe zusammen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 24-jährige Autofahrer die Treskowallee in Richtung S-Bahnhof Karlshorst, als er kurz nach 18 Uhr, auf Höhe der Haltestelle Marksburgstraße, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Infolge dieses Manövers kollidierte er frontal mit dem ihm entgegenkommenden Linienbus, der aufgrund einer Betriebsfahrt lediglich mit dem 43-jährigen Busfahrer besetzt war. Während dieser unverletzt blieb, kam der junge Mann mit einer schweren Rumpfverletzung in ein Krankenhaus. In diesem wurde er stationär aufgenommen und operiert. Für die Ermittlungs- und Aufräumarbeiten blieb die Treskowallee in beiden Richtungen zwischen Marksburgstraße und Bopparder Straße gesperrt. Die Auswertung der vor Ort erlangten Kenntnisse sind nun Teil der noch laufenden Ermittlungen, die das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen hat.