Nr.1898

In Buch haben Unbekannte heute früh einen Geldausgabeautomaten aufgesprengt. Gegen 4.55 Uhr alarmierten Anwohnende der Wiltbergstraße die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Unbekannte hatten einen freistehenden Automaten in einer Bankfiliale mit Sprengmitteln beschädigt. Hierdurch war auch die Verglasung der Filiale beschädigt und teilweise mehrere Meter auf den Gehweg geschleudert worden. Verletzt wurde niemand. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit Bargeld aus dem Geldausgabeautomaten. Die Ermittlungen dauern an und werden beim Landeskriminalamt Berlin geführt.