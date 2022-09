Nr. 1896

Bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen wurde gestern Nachmittag ein Kind schwer verletzt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand trat der Junge gegen 15.20 Uhr hinter einem an einer Haltestelle stehenden Linienbus auf die Fahrbahn der Dietzgenstraße. Ein 50-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Grabbeallee unterwegs war, leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Achtjährigen nicht vermeiden. Der Kleine kam mit Verletzungen am Kopf und an der Hüfte ins Krankenhaus und wurde zur stationären Behandlung aufgenommen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 hat die Ermittlungen übernommen.