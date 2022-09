ca. 175 bis 185 cm groß

trug ein türkisfarbenes T-Shirt sowie eine schwarze Jacke mit pinkfarbenen Ärmeln, eine blaue Jeanshose und dunkle Schuhe

trug ebenfalls eine Umhängetasche am Körper

Wer kennt die abgebildeten jungen Männer und kann Angaben zu deren Identität oder ihren Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweis zur Tat oder zu den Abgebildeten geben?

Hinweise bitte an das Kommissariat des Polizeiabschnitts 17 in der Oudenarder Straße 16 in 13347 Berlin – Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-117700 oder (030) 4664-171100, per Email an Dir1A17AK@Polizei.Berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle.