Insassen eines Pkw attackiert

Nr. 1881

Bei einer Auseinandersetzung in Alt-Treptow wurden gestern Abend drei junge Männer verletzt. Nach Angaben des 23-jährigen Pkw-Fahrers befuhr er gegen 20.30 Uhr, begleitet durch seinen 21-jährigen Bruder und einen 24-jährigen Bekannten, die Elsenstraße in Richtung Elsenbrücke, als sein Fahrzeug rechts von ihm durch einen Smart-Fahrer überholt wurde und es dadurch fast zu einem Zusammenstoß kam. An der Kreuzung Am Treptower Park/ Elsenstraße soll der 23-Jährige den Fahrer des Kleinwagens auf sein Fehlverhalten angesprochen haben, als plötzlich aus einem Mercedes, der hinter dem Smart fuhr, fünf Männer ausstiegen und zunächst den Bruder auf dem Beifahrersitz attackierten. Als der 23- und der 24-Jährige dem Angegriffenen zur Hilfe kamen, sollen auch sie durch die Insassen des Mercedes mit Glasflaschen und einer Warnbake einer dort befindlichen Baustelle geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten die Fahrer der beiden Fahrzeuge mit den unbekannt gebliebenen Männern in Richtung Neukölln. Die drei Angegriffenen erlittenen Kopfverletzungen. Während die Älteren am Ort medizinisch versorgt wurden, wurde der 21-Jährige durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und zu den Insassen der beiden geflüchteten Fahrzeuge dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.