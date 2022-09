Kradfahrer beim Fahrstreifenwechsel erfasst und schwer verletzt

Nr. 1877

In Friedrichshain ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erfasste ein 23 Jahre alter Autofahrer, der gegen 16 Uhr auf der Mühlenstraße von der Mildred-Harnack-Straße aus kommend in Richtung Edith-Kiss-Straße unterwegs war, beim Fahrstreifenwechsel einen in die gleiche Richtung fahrenden Kradfahrer. Der Zweiradfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und wurde schwer verletzt. Das Krad wurde in die Luft geschleudert und schlug auf dem Radschutzstreifen der entgegengesetzten Fahrbahn auf. Verletzt wurde dadurch niemand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 40-jährigen Kradfahrer zur Behandlung seiner schweren Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).