Nr. 1876

In Lichtenberg brannte gestern Abend ein Motorroller. Zeugen hatten gegen 22.10 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem sie die Flammen an dem Fahrzeug, das in der Kubornstraße vor einem Wohnhaus stand, entdeckt hatten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Motorroller wurde jedoch bei dem Brand vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, derzeit wird von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.