Nr. 1852

In Mitte beschmierten bislang Unbekannte einen Vereinssitz. Eine Reinigungskraft entdeckte die Sachbeschädigung gestern Vormittag gegen 11.45 Uhr und informierte eine Vorsitzende des deutsch-israelischen Vereins, die wiederum die Polizei rief. Die Unbekannten brachten einen Schriftzug am Hauseingang des Gebäudes in der Littenstraße an und besprühten mit der roten Farbe auch ein Vereinsschild und ein Klingeltableau. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt.