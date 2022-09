90-Jährige zu Boden gerissen

Nr. 1849

In Mitte wurde gestern Vormittag eine ältere Dame durch einen Unbekannten verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge lief die 90-Jährige gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg der Neuen Blumenstraße, als sie von hinten von einem Mann umfasst wurde. Als sie sich umdrehte, habe der Mann nach ihrer Handtasche gegriffen und ihr diese nach kurzer Gegenwehr entrissen, sodass sie zu Boden stürzte. Der Unbekannte sei dann mit der Tasche, in der sich unter anderem Geld und Schlüssel befanden, Richtung Magazinstraße geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsabsuche durch alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 verlief ohne Erfolg. Die 90-Jährige kam mit einem Hämatom, einer Verstauchung und starken Schmerzen in einer Schulter zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Sie dauern an.