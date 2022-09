Nr. 1848

In Staaken wurden gestern Nachmittag eine Frau und ein Kind nach einem Brand verletzt. Ein aufmerksamer Passant bemerkte gegen 14 Uhr Rauch im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses im Magistratsweg und rief die Feuerwehr, welche die in Brand geratene Matratze löschte. Eine 32-jährige Frau und ein neunjähriges Mädchen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Magistratsweg war für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Heerstraße und Maulbeerallee für rund zweieinhalb Stunden für den Fahrzeugverkehr in Richtung Cosmarweg vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt geführt.