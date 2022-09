Festnahme nach Angriffen

Nr. 1851

Mehreren Strafermittlungsverfahren sieht ein 34-jähriger Mann entgegen, den Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 57 gestern Abend in Mitte festnahmen. Die Beamtinnen und Beamten wurden gegen 18.15 Uhr zu einer randalierenden Person in die Panoramastraße gerufen.

Vor Ort beobachteten sie, wie der später namhaft gemachte 34-Jährige mit beiden Armen in Richtung eines 23-Jährigen schlug, der zur Besatzung eines Rettungswagens der Berliner Feuerwehr gehört, und vor Ort von einem Kollegen begleitet wurde. Der Angegriffene konnte zurückweichen, sodass er von dem Tatverdächtigen nicht getroffen wurde. Er gab an, dass der 34-Jährige zuvor beim Aufsteigen auf ein Fahrrad gestürzt sei und er ihm daraufhin seine Hilfe angeboten habe, obwohl er mit seinem Begleiter in einem anderen Einsatz gebunden war. Daraufhin habe der Gestürzte versucht, ihn zu schlagen.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den Mann umgehend fest, der nach Angaben von mehreren Zeuginnen etwa eine Stunde zuvor in ein Café in der Rathausstraße gerannt sein und dort diverse Tische umgeschmissen haben soll. Auf dem Weg dorthin soll er laut geschrien und mehrere Passanten angepöbelt haben. Im Zuge der Aufnahme der beiden Sachverhalte durch die Einsatzkräfte meldete sich ein 25-Jähriger, der angab, dass ihn der Tatverdächtige gegen 17.50 Uhr in der Panoramastraße geschubst und mit einer Faust gegen den rechten Oberarm geschlagen habe. Zuvor habe er beobachtet, wie sich der Angreifer gegenüber anderen Personen aggressiv verhalten habe. Ärztlich behandelt werden musste der 25-Jährige nicht.

Die Beamtinnen und Beamten brachten den Mann, der einen verwirrten Eindruck machte und angab, Drogen konsumiert zu haben, zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Anschließend kam er in ein Krankenhaus, wo er wegen seines psychischen Zustands verblieb. Bei der Festnahme verletzte sich ein Polizist am Steißbein, konnte aber im Dienst bleiben. Die Ermittlungen wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).