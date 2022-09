Nr. 1845

Mit Verdacht auf innere Frakturen sowie diversen Blessuren kam eine Radfahrerin gestern Nachmittag nach einem Verkehrsunfall in Charlottenburg in ein Krankenhaus. Nach Zeugenangaben befuhr die 33-Jährige kurz nach 15 Uhr mit ihrem Rad den Spandauer Damm in Richtung Otto-Suhr-Allee. Ein in dieselbe Richtung fahrender 49-Jähriger bog mit seinem Auto nach rechts in die Sophie-Charlotten-Straße ab, wobei es zur Kollision mit der Frau kam. Diese stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und blieb dort liegen. Mehrere Personen, darunter auch ein außer Dienst befindlicher Rettungssanitäter, kümmerten sich um die Verletzte. Im Anschluss brachte sie der alarmierte Rettungsdienst zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.