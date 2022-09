Nr. 1843

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Plänterwald wurden in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 37-Jähriger gegen 1 Uhr mit seinem Wagen in der Straße Am Treptower Park in Richtung Baumschulenweg unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und zunächst einen Grünstreifen überfuhr. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Mitsubishi und kollidierte mit insgesamt sieben geparkten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Autofahrer diverse innere Verletzungen zu und kam zur stationären Versorgung in eine Klinik. Dort wurde auch eine Blutentnahme vorgenommen. Das Fahrzeug wurde nach der Unfallaufnahme sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.