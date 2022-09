Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Nr. 1833

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte in Oberschöneweide einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge gegen 0.15 Uhr, dass ein Mann auf dem Hinterhof eines Hauses der Schillerpromenade versuchte, über ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung im Hochparterre einzusteigen. Daraufhin handelte er, sprach den Unbekannten an und äußerte, nun die Polizei zu rufen. Er verschloss zudem die Tür zum Hof, damit der Mann nicht flüchten konnte. Die alarmierten Polizeieinsatzkräfte entdeckten den mutmaßlichen Einbrecher im Hinterhof auf einem Balkon einer leerstehenden Wohnung und nahmen ihn fest. Wie sich herausstellte, wurde der 33-Jährige bereits wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls per Haftbefehl gesucht. Die Einsatzkräfte überstellten ihn der Kriminalpolizei der Direktion 3, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.