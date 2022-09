Nr. 1832

Gestern Abend wurde gegen einen 37-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde am Montagabend gegen 22.10 Uhr von zwei Zeugen am Helsingforser Platz in Friedrichshain beobachtet, als er augenscheinlich versucht haben soll, ein Fahrradschloss mit Hilfe eines Bolzenschneiders zu knacken. Er konnte von den hinzugerufenen Einsatzkräften daran gehindert und gestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene einem Richter überstellt, der den Haftbefehl verkündete. Der Mann wurde anschließend der Justizbehörde übergeben.