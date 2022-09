Nr. 1830

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Lichterfelde erlitt ein Kind schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war das neunjährige Mädchen kurz vor 17 Uhr gerade dabei, die Lausanner Straße zu überqueren, als gleichzeitig von rechts kommend, ein 87-Jähriger mit seinem Auto auf der Lausanner Straße in Richtung Goerzallee fuhr. Zwischen der Thuner Straße und der Glandzeile stießen der 87-Jährige mit seinem Fahrzeug und das hinübereilende Kind zusammen. Die Neunjährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weiteren andauernden Ermittlungen zum Verkehrsunfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).