Nr. 1822

In der vergangenen Nacht konnten zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Auto in Wilhelmstadt festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen nach beobachtete ein 39-jähriger Zeuge gegen 0.50 Uhr von seinem Balkon in der Krowelstraße aus, dass sich zwei unbekannte Männer an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht haben sollen. Nachdem sie den Wagen gewaltsam geöffnet hatten, habe sich einer der beiden Männer erfolglos an dem Navigationsgerät zu schaffen gemacht, während der andere die Tat augenscheinlich absicherte. Der Anwohner alarmierte die Einsatzkräfte, die die Tatverdächtigen im Alter von 20 und 22 Jahren in der Nähe stellen konnten. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei überstellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).