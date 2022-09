Nr. 1820

In der vergangenen Nacht kam es in Tempelhof zu einem Polizeieinsatz. Ein 31 Jahre alter Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23.50 Uhr am Metzplatz aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Unbekannten in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll es zwischen den Männern zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der 31-Jährige am Bauch verletzt worden sein soll. Während der Täter flüchtete, suchte der Verletzte ein nahegelegenes Café auf. Von dort aus bat er rund zwei Stunden nach der Tat um die Alarmierung eines Rettungswagens, dessen Besatzung seine oberflächlichen Stichverletzungen versorgte und ihn in eine Klinik brachte. Dort verblieb er zur Beobachtung stationär. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).