Nr. 1816

Gestern Mittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 67-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 13.40 Uhr auf der Nebenfahrbahn der Klingelhöferstraße in Richtung Corneliusstraße unterwegs, als ein 21-jähriger Fahrer die Tür eines parkenden Kleintransporters öffnete. Der heranfahrende Radler prallte in Höhe einer Bushaltestelle gegen die Fahrertür und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen am Kopf und Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.