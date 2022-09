Festnahmen nach Raub

Nr. 1811

Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Raubes im Ortsteil Wilhelmstadt nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Nachmittag und heute Morgen jeweils einen Tatverdächtigen fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Duo am 10. September 2022 gegen 16.30 Uhr zwei 16-Jährige in der Zimmermannstraße angesprochen und sie im weiteren Verlauf aufgefordert haben, sämtliche Wertsachen herauszugeben. Mit ihrer Beute, darunter unter anderem zwei Mobiltelefone, Kopfhörer und Geld, flüchteten die Tatverdächtigen schließlich in Richtung Pichelsdorfer Straße. Dort nahmen alarmierte Polizeieinsatzkräfte einen 16-Jährigen fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Weiterführende Ermittlungen führten schließlich auch zur Namhaftmachung des mutmaßlichen Mittäters, der heute Morgen gegen 8.30 Uhr an seiner Wohnanschrift festgenommen werden konnte. Polizeieinsatzkräfte brachten den 15-Jährigen in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn ebenfalls der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Die weiteren Ermittlungen zu dieser und möglicherweise weiteren durch das Duo begangenen Taten dauern an.