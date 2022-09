Mann niedergeschlagen

Nr. 1810

Gestern Abend wurde ein Mann in Kreuzberg von einem bisher Unbekannten niedergeschlagen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich ein 28-Jähriger gegen 18.20 Uhr in der Reichenberger Straße und geriet gemäß Zeugenangaben mit mehreren Männern in einen Streit. Ein Unbekannter soll ihn im weiteren Verlauf dann mit einer Bierflasche sowie einem Plastikrohr angegriffen und niedergeschlagen haben. Daraufhin verlor der Angegriffene das Bewusstsein und der Unbekannte soll dann zusätzlich noch Reizgas in seine Richtung gesprüht haben. Anschließend flüchtete der Mann. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um den Verletzten, der am Ort zunächst nicht ansprechbar war. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.