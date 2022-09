Nr. 1808

Gestern Nachmittag ereignete sich in Neukölln ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 27-Jährige gegen 15.15 Uhr in einem Auto auf der Karl-Marx-Straße in Fahrtrichtung Buschkrugallee unterwegs. Kurz vor der Juliusstraße erfasste er ein vierjähriges Kind, welches plötzlich auf die Straße lief. Das Mädchen erlitt schwere Kopf-, Rumpf- sowie Beinverletzungen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.