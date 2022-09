Nr. 1807

In Hellersdorf setzten Unbekannte gestern Mittag ein Fahrzeug in Brand. Die Eigentümerin des Wagens bemerkte an dem in der John-Heartfield-Straße abgestellten Fahrzeug gegen 12.30 Uhr einen beschädigten Reifen und rief die Polizei. Das Feuer war bei Ihrem Erscheinen bereits erloschen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Brandkommissariats beim Landeskriminalamt gehen nach derzeitigen Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.