Nr. 1806

In Adlershof ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall. Ein Passant hörte gegen 21 Uhr einen lauten Knall und entdeckte kurz darauf ein Fahrzeug, das unter dem in der Hermann-Dorner-Allee in Richtung Eisenhutweg abgestellten Auflieger einer Sattelzugmaschine steckte sowie zwei Personen, die in Richtung des Landschaftsparks Adlershof davonliefen. Daraufhin rief er die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten den Nahbereich nach den flüchtenden Personen ab, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Beide Maßnahmen führten nicht zur Festnahme der Gesuchten. Die Polizistinnen und Polizisten stellten den Mietwagen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).