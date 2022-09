Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Nr. 1805

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Mann in Johannisthal fest. Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Springbornstraße, nachdem er aus einem Fenster seiner Wohnung sah, wie ein Mann die Seitentür eines Transporters aufbrach und aus dem Wagen mehrere Gegenstände stahl. Diese lud der noch Unbekannte in einen in der Nähe geparkten VW. Während der Tat soll ein Komplize in der Nähe gestanden und die Umgebung beobachtet haben. Nach dem Verladen stieg der mutmaßliche Täter in den geparkten VW, während sein mutmaßlicher Mittäter in einen Audi stieg. Beide fuhren anschließend mit ihren jeweiligen Fahrzeugen auf der Springbornstraße in Richtung Lindhorstweg. Während eingetroffene Fahnder zweier Polizeiabschnitte den VW auf der Engelhardstraße anhielten und den 23-jährigen, alkoholisierten Fahrer festnahmen, gelang dem Komplizen mit dem Audi die Flucht. Im Kofferraum des VW fanden die Einsatzkräfte mehrere Werkzeuge, die aus dem Transporter stammten. Eine Atemalkoholmessung des Tatverdächtigen ergab einen Wert von ungefähr 0,8 Promille. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Wagen für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Nach der Messung des Atemalkohols brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.