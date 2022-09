Nr. 1803

Im Zuge einer Auseinandersetzung, die sich gestern Vormittag in Kreuzberg ereignete, wurde ein Mann schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein bislang Unbekannter gegen 9.15 Uhr auf der Wrangelstraße seinem 27-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr soll dem bisherigen Befinden nach nicht bestehen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).