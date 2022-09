Nr. 1801

In einer Parkanlage in Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Jugendlicher beraubt und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 16-Jährige gegen 2.35 Uhr im Volkspark am Weinbergsweg von Unbekannten bedrängt worden sein. Einer des Trios soll dem Jugendlichen im weiteren Verlauf mutmaßlich mit dem Griffstück eines Messers ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 16-Jährige verletzt wurde. Anschließend sollen die mutmaßlichen Täter die Tasche und eine Musikbox des Jugendlichen entwendet haben. Danach flüchteten sie unerkannt in Richtung Eberswalder Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, welches er anschließend wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Direktion 5 (City).