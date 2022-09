Sechs mutmaßliche Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

Nr. 1794

Gestern Mittag konnten insgesamt sechs mutmaßliche Taschendiebe im Bereich des Hauptbahnhofs in Mitte festgenommen werden. Gegen 11.50 Uhr bemerkten Einsatzkräfte zunächst am Bahnhof Alexanderplatz, dass drei männliche Tatverdächtige im Alter von 55, 54 und 37 Jahren erfolglos versuchten, Wertsachen aus dem Rucksack einer unbekannten Passantin zu entwenden. Als dies misslang, machte sich das Trio auf den Weg zum Hauptbahnhof. Dort ging ihre Suche nach Opfern weiter. Auf einer Rolltreppe schlugen sie zu: Eine 46-Jährige wurde zunächst umringt, bevor einer der Männer unbemerkt in den Rucksack der Frau griff und eine Geldbörse entwendete. Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen sofort stellen und festnehmen.

Gegen 13.30 Uhr folgte dann eine weitere Festnahme. Drei bereits polizeibekannte Frauen im Alter von 37, 31 und 24 Jahren, die sich ebenfalls das Gedränge des Hauptbahnhofs zu Nutze machen wollten, konnten gestellt werden. Die Zivilfahnder wurden Zeugen, als die Frauen sich im dichten Gedränge vor, hinter und neben einer 86-jährigen Seniorin auf einer Rolltreppe positionierten. Mit Hilfe eines Tuchs als Sichtschutz gelang es einer der Tatverdächtigen, die geschlossene Handtasche unbemerkt zu öffnen. Plötzlich stoppte die vorne stehende Tatverdächtige abrupt ab und ermöglichte ihrer Komplizin so den sekundenschnellen Griff nach der Brieftasche ihres Opfers. Als die Frauen mit ihrem Diebesgut die Flucht antraten, griffen die Einsatzkräfte zu und nahmen die Tatverdächtigen fest. Das entwendete Diebesgut konnte den betroffenen Personen zurückgegeben werden.

Die insgesamt sechs festgenommenen Verdächtigen wurden dem Fachkommissariat für Taschendiebstahl des Landeskriminalamtes überstellt, welche auch die weiteren Ermittlungen übernommen hat.