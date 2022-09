Überfall in Juweliergeschäft

Nr. 1793

Zu einem Überfall in einem Juweliergeschäft kam es gestern Mittag in Johannisthal. Nach den bisherigen Erkenntnissen ließ der Inhaber des Geschäfts im Sterndamm gegen 12.45 Uhr eine Frau ein, nachdem diese geklingelt hatte. Mit ihr gelangte ein Mann ins Innere, der sich scheinbar vorher versteckt hatte. Dieser versetzte dem Ladenbesitzer einen Faustschlag ins Gesicht, bedrohte ihn dann mit einer Pistole und drückte ihn zu Boden. Während der Angreifer anschließend den 64-Jährige fesselte, ließ die Frau einen weiteren Komplizen in das Geschäft. Mit erbeutetem Geld und Schmuck flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Der Überfallene konnte sich selbst befreien und die Polizei alarmieren. Er wurde leicht verletzt und ließ sich ambulant behandeln. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.