Jugendgruppe attackiert Polizisten außer Dienst

Nr. 1790

Heute früh kam es in Friedrichshain zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 3.30 Uhr griff ein 28-jähriger Polizist außer Dienst schlichtend ein, nachdem er an der Ecke Warschauer Straße/Revaler Straße beobachtet hatte, wie ein 15-Jähriger einem gleichaltrigen Mädchen ins Gesicht schlug. Der Tatverdächtige teilte ihm daraufhin mit, dass es sich um seine Frau handeln würde und ihn die Angelegenheit darum nichts anginge. Kurz darauf zückte er sein Mobiltelefon und telefonierte. Unvermittelt kamen sechs bis sieben weitere Personen hinzu, umringten den 28-Jährigen und zerrten ihn zu Boden. Im Anschluss traten und schlugen sie mehrfach auf den am Boden liegenden Kollegen ein und flüchteten dann. Der Angegriffene erlitt eine Gesichtsfraktur sowie Hämatome und Hautabschürfungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wenig später konnten zwei Tatverdächtige durch alarmierte Einsatzkräfte in der Umgebung gestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Suche nach weiteren Tatverdächtigen, führt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).