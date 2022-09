Irrtümlich angegriffen und schwer verletzt

Nr. 1788

Bei einer Auseinandersetzung in Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Heranwachsender durch eine Gruppe von Männern verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen lief der 18-Jährige gegen 22.30 Uhr von der Jannowitzbrücke in Richtung Ifflandstraße nach Hause. Dabei griff ihn in einer Grünanlage unvermittelt eine rund fünfzehnköpfige Personengruppe mit Schlägen und Tritten an und brachte ihn zu Boden. Am Boden liegend wurde der junge Mann weiter von der Männergruppe attackiert, wobei zwei unbekannt gebliebene Männer mit einem Schlagring und einem Teleskopschlagstock auf ihn einschlugen. Ein weiterer Angreifer zog ein Messer. Bevor dieses zum Einsatz kam, rief ein Mitglied der mutmaßlichen Schlägergruppe: „Das ist der Falsche!“, woraufhin alle von ihm abließen und unerkannt flüchteten. Der 18-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen am Kopf, Rumpf sowie an den Armen und Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er ärztlich behandelt wurde. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).