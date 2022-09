Nr. 1787

Gestern Nachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Westend schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 42-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr die Jafféstraße in Richtung Heerstraße. Kurz hinter der Kreuzung Jafféstraße Ecke Harbigstraße entschloss sich der Volkswagenfahrer, auf der Fahrbahn zu wenden und kollidierte dabei mit dem auf der Gegenfahrbahn überholenden 62-jährigen Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer einer Suzuki schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West). Die Jafféstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Eichkampstraße gesperrt.