Nr. 1786

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 zu einem brennenden Auto nach Spandau alarmiert. Eine 24-Jährige stellte gegen 1.30 Uhr fest, dass ihr vor einem Mehrfamilienhaus in der Hertefeldstraße stehender Kleinwagen der Marke Smart in Flammen steht. Die junge Frau alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand vollständig löschen konnte. Durch die Hitzeentwicklung wurde jedoch ein weiterer, davor geparkter Smart erheblich beschädigt. An diesem zweiten Kleinwagen konnten die Einsatzkräfte darüber hinaus Einbruchspuren an der Fensterscheibe feststellen. Wenige Meter weiter fand sich kurz darauf noch ein dritter Smart mit ähnlichen Einbruchspuren. Die Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen hat, dauern an.