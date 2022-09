Nr. 1780

Gestern Abend wurde ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel schwer am Fuß verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll das Kind gegen 20 Uhr die Fahrbahn der Finsterwalder Straße zwischen den am Straßenrand geparkten Autos zügig betreten haben und wurde kurz darauf von dem Wagen eines 21-Jährigen erfasst. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden und erlitt eine Fraktur des Sprunggelenks. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich der unverletzt gebliebene Autofahrer um den Elfjährigen, der wenig später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Seine Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.