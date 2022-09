Zwei Festnahmen nach Überfall

Nr. 1779

Heute früh gegen 5.15 Uhr wurde ein Einsatzwagen der Polizei wegen eines Straßenraubs in die Strelitzer Straße nach Mitte alarmiert. Ein 19-jähriger Mann kam den Beamten nur mit T-Shirt, Unterhose und Schuhen bekleidet entgegen und gab an, er sei zuvor von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen genötigt worden. Die Männer hätten ihm sein Portemonnaie sowie eine Bauchtasche entwendet. In der Nähe des Tatorts konnten die Einsatzkräfte kurz darauf zwei Tatverdächtige entdecken, die versuchten, sich zu verstecken. Nach einem missglückten Fluchtversuch konnten die Personen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den beiden 20 und 21 Jahre alten Männern fanden die Einsatzkräfte die geraubte Beute. Das Duo wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Überfallene blieb unverletzt.