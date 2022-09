Nach Raub festgenommen

Nr. 1777

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Vormittag einen 17-jährigen mutmaßlichen Räuber in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg fest, in der sie bei der anschließenden Durchsuchung das erlangte Raubgut sowie eine mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der junge Mann am Abend zuvor, gegen 19.10 Uhr, aus einer achtköpfigen Gruppe heraus einen ebenfalls 17-Jährigen angesprochen und ihn, gemeinsam mit drei weiteren jungen Männern aus der Gruppe, in eine ruhige Ecke geführt haben. Dort forderte der mutmaßliche Räuber den 17-Jährigen anfangs unter verbaler Androhung zur Herausgabe seines hochwertigen Basecaps und seines Bargeldes auf. Als sich der Jugendliche widersetzte, schlug ihm der Tatverdächtige zunächst mit der Faust ins Gesicht und stach dann zweimal mit einem Messer zu. Dabei wurde der 17-Jährige oberflächlich am Bauch verletzt und kam nunmehr der ursprünglichen Forderung des Angreifers nach. Während sich das Quartett danach in unbekannte Richtung entfernte, begab sich der Beraubte nach Hause und alarmierte von dort die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er den Tatverdächtigen zweifelsfrei identifizieren. Dieser wurde gestern Vormittag, nach seiner Festnahme, an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) übergeben und soll im Laufe des heutigen Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.